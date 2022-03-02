Время действовать — сейчас

Заявление лауреатов Нобелевской премии мира.

Прямо сейчас угроза ядерного конфликта близка, как никогда. Владимир Путин угрожает использовать ядерное оружие: он поднял боевую готовность российской армии до самого высокого уровня со времен распада Советского Союза — до наступательной и оборонительной ядерной мобилизации. Он объединил усилия с другим диктатором, Александром Лукашенко из Беларуси, чтобы напасть на Украину в нарушение международных норм, включая Устав ООН, и позволить Беларуси разместить на своей территории российское ядерное оружие.

Мы — как лауреаты Нобелевской премии мира в 2017 и в 2021 году — предупреждаем о беспрецедентном риске для международного мира и безопасности, который следует из готовности применения ядерного оружия, и о прямой угрозе, которую влекут действия и риторика Владимира Путина.

Судьба человечества сегодня зависит от действий нескольких президентов, контролирующих почти 13 000 единиц ядерного оружия — ужасающей силы, которая способна многократно уничтожить нашу планету.

Даже один ядерный заряд приведет к гибели и ранению сотен тысяч, если не миллионов, гражданских лиц и отравит окружающую среду радиацией на долгие годы вперед.

Здравоохранение всего мира не обладает такими силами и возможностями, которые смогли бы уменьшить вред от подобной катастрофы. Именно поэтому большинство стран мира приняли первый международный договор для ее предотвращения — Договор о нераспространении ядерного оружия (TPNW), за который Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) была удостоена Нобелевской премии мира в 2017 году.

Ядерная эскалация, которую мы наблюдаем в последние дни, — опаснее, чем во времена Карибского кризиса. РФ обязана предпринять срочные меры по деэскалации приближения ядерного конфликта.

В частности, РФ должна:

отменить приказ о повышении уровня боевой готовности ядерных сил;

вывести войска из Украины и вернуться к соблюдению Устава ООН;

взять на себя обязательство никогда не размещать ядерное оружие в Европе;

присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировать ядерные силы, которыми она обладает.

Во всей России, во всей Европе и во всем мире люди выходят на улицы, требуя прекратить незаконную и несправедливую войну. Они требуют, чтобы политические лидеры включили их голоса в обсуждение совместного будущего всех жителей нашей планеты. Ядерное оружие — препятствие для такого разговора; это препятствие для того, чтобы демократическое волеизъявление народа было представлено в решениях, касающихся всех людей на Земле.

Угроза применения ядерного оружия сохраняется все время, пока оно существует.

Мир больше не готов, затаив дыхание, наблюдать за небольшой группкой мировых лидеров, способной своими действиями уничтожить всех нас.

Мы обязаны ликвидировать эту угрозу применения оружия массового уничтожения. Мы настоятельно призываем все государства присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы призываем все государства предпочесть мир войне и разум безумию. Мы призываем все государства поддержать демократию и свободу слова — во всем мире.

Время действовать настало прямо сейчас. Мы можем не пережить следующий ядерный кризис.

Беатрис Фин от имени Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), лауреат Нобелевской премии мира 2017 года,

Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.

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