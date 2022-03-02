Мнение: Потерь нет

Позиция «потерь нет» приводит к понятным последствиям. В Челябинскую область привезли тело погибшего контрактника. Однако власти никакого участия в помощи или организации похорон не принимают. Поэтому помощь родным собирают всем миром.

Когда так же привозили тела погибших «ихтамнетов» из разных мест, где происходят путинские авантюры, шакалы подвывали: их туда никто не звал, они наемники, сами знали, на что идут и вообще — их там нет. Теперь привозят «официальных» погибших. Отношение — то же самое. А в чем разница-то?

Не везде так. Есть регионы, где власти относятся по-человечески. Однако то, что родные погибших зависят от человеческих качеств конкретного губернатора, мэра или военкома, в очередной раз подчеркивает звериную сущность всего режима. Люди для него — ничто.

Собственно, чему удивляться, когда сбор денег на лечение детей — норма. При триллионах, закапываемых в землю и разбазариваемых в никуда. Чем солдаты лучше?

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