“Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела”. Сенатор РФ Нарусова заявила, что власти не задаются целью вывезти убитых российских солдат

Политик сообщила, что звонила по телефону в штаб Западного военного округа РФ с предложением договориться о коридоре, по которому можно было бы вывезти убитых.

“Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгоревшие. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя — это сбор тел. У меня просто нет сил говорить. Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну. Что они делают, по-моему, сами не знают. Они выполняют приказы, а не думают, что делают”, – сказала Нарусова.

Она добавила, что “даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв”.

По данным сенатора, российский Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными в Украину.

“Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, стали связываться и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит”, – отметила Нарусова.

Она рассказала, что в России введена военная цензура на информацию о войне РФ с Украиной.

Нарусова также добавила, что российские госканалы, через которые пропаганда рассказывает об отсутствии жертв, известны постоянным публикованием фейков, в том числе и о “распятом мальчике”.

“Вот это предписание слушать только Первый канал… Это короткая память наших граждан. Я помню, несколько лет назад, когда было наступление на Дебальцево, по-моему… На Первом, на Втором, на НТВ [телеведущий-пропагандист Владимир] Соловьев с [телеведущим-пропагандистом Дмитрием] Киселевым — все показывали сюжет с несчастной женщиной, которая рассказывала о якобы распятом на кресте мальчике на глазах у матери. Но мы-то все помним, что потом это оказалось чудовищным фейком, чудовищной ложью”, – подчеркнула сенатор.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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