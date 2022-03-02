 

Россия ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов. Bloomberg отметило, что она стала непригодной для инвестиций

02.03.2022, 9:05, Новости дня
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По слова Мишустина, в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели “вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением”. Он отметил, что уже подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов, чтобы “дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения”.

Премьер РФ также сообщил, что российские власти рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыты к диалогу “с конструктивно настроенными инвесторами”.

Агентство Bloomberg отмечает, что сейчас рынки России непригодны для иностранных инвестиций из-за введенных против РФ санкций. Фонды акций, ориентированные на Россию, упали в среднем на 23%. Шквал санкций заставляет финансовых управляющих опасаться, что финансовый ущерб будет длиться годами.

По данным Московской биржи, к концу 2021 года зарубежные инвесторы владели российскими акциями на сумму около $86 млрд. В Bloomberg Intelligence подсчитали, что российские акции на сумму почти $13 млрд, принадлежащих американским и европейским фондам, сейчас находятся в оказавшихся под санкциями компаниях.

Управляющий директор по региону EMEA и глобальным политическим исследованиям TS Lombard в Лондоне Кристофер Грэнвиль сказал, что российские военные действия на Украине положили конец международным финансовым инвестициям в Россию

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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