Губернатор Петербурга Беглов рискует провалить проект «Остров фортов»

Реализация проекта «Остров фортов» в Кронштадте активно ведется. Такое оптимистичное заявление сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой.

Смольный горделиво отчитывается об «успехах» в строительстве «Острова фортов». Однако инвесторы музейно-исторического парка накануне заявили о целом ряде проблем. Для реализации проекта необходимо найти финансирование на три объекта.

Комитет по инвестициям славится своей нерасторопностью в поисках средств даже на социальные нужды, а «Остров фортов» вообще может быть сорван. Ситуацию усугубляет и непрофессионализм команды Беглова, которая не способна быстро реагировать на вызовы современности. Более того, губернатор любит пиариться даже на незначительных успехах, преувеличивая свои заслуги.