 

Губернатор Петербурга Беглов рискует провалить проект «Остров фортов»

02.03.2022, 8:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Реализация проекта «Остров фортов» в Кронштадте активно ведется. Такое оптимистичное заявление сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой.
Смольный горделиво отчитывается об «успехах» в строительстве «Острова фортов». Однако инвесторы музейно-исторического парка накануне заявили о целом ряде проблем. Для реализации проекта необходимо найти финансирование на три объекта.

Комитет по инвестициям славится своей нерасторопностью в поисках средств даже на социальные нужды, а «Остров фортов» вообще может быть сорван. Ситуацию усугубляет и непрофессионализм команды Беглова, которая не способна быстро реагировать на вызовы современности. Более того, губернатор любит пиариться даже на незначительных успехах, преувеличивая свои заслуги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Дэвид и Виктория Бекхэм поддержали невесту сына Бруклина во время болезни

12.02 / Невеста для Костика Богомолова – Личное мнение

08.04 / Мнение: Я куплю тебе хату в селе Кобыляки

12.08 / Поклонников восхитили сексуальные изгибы фигуры Светланы Ходченковой

15.11 / Мнение: Покушение Меладзе

17.12 / Эндокринологи обеспокоены влиянием вездесущего пластика на здоровье

25.05 / Падение работоспособности может сигнализировать о дефиците селена в организме

30.10 / В первый день работы языковой патруль оштрафовал 200 жителей Женевы за незнание ретороманского

15.12 / Названы запретные продукты перед сном

31.12 / Новороссийск объявлен “Народной новогодней столицей”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика