Для снижения напряжённости в обществе в Москве отключили «штрафующие камеры»

1 марта Сергей Собянин попросил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приостановить работу камер контроля нарушений правил дорожного движения. Это сделано для снижения уровня стресса у москвичей.

Сейчас в Москве работает более 60 тысяч комплексов автоматической фиксации. Камеры фотографируют автомобили, превышающие скорость, нарушающие требования знаков и разметки, проезжающие на красный свет. Недавно в городе появились камеры, штрафующие водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности. Частые ошибки этих камер и несправедливые штрафы вызывают возмущение водителей, которое сейчас начало беспокоить власти.

«Незначительные трудности, вызванные экономическими санкциями, которые являются результатом деятельности безответственных политиков, повысили уровень тревоги у москвичей. Чтобы их немного приободрить, мы прекращаем выписку штрафов в автоматическом режиме, я уже отдал указание ЦОДД», – заявил Сергей Собянин.

До начала спецоперации на Украине «штрафующие камеры» были основным раздражающим фактором для москвичей – камеры вызывали приступы бешенства у 12 процентов из них. Рост цен при этом раздражал лишь 10 процентов жителей города. Однако, начиная с четверга, добавился ещё один фактор – нехватка наличных в банкоматах. Это раздражает 42 процента москвичей. Поскольку повлиять на рост цен в магазинах мэрия не может, решили отключить камеры там, где их установка изначально не имела смысла. Теперь в городе будет работать лишь 4 процента камер.

Социологи мэрии полагают, что позитивного эффекта от этого решения хватит на два дня. Потом придётся сделать что-то ещё.

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