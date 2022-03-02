 

Эксперты: После повышения ключевой ставки квартиры дешеветь не будут

02.03.2022, 8:30, Разное
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По мнению аналитиков, спрос на первичное и вторичное жилье может упасть почти вдвое. Так, из-за решения Центробанка банки повысят процент по ипотеке.

Из-за отсутствия льготных программ и программ по
субсидированию ставок у девелоперов большинству потенциальных покупателей придется на время отказаться от покупки недвижимости, – считает инвестиционный
директор “Тринфико” Артем Цогоев.

С ним согласен руководитель “ЦИАН.Аналитики” Алексей Попов. Он тоже думает, что в ближайшее время количество выданных ипотечных кредитов
будет все меньше. Эксперт напомнил, что такая же ситуация была в
2014–2015 годах.

Эксперты обратили внимание на то, что ряд банков уже временно
приостановил выдачу ипотеки. Алексей Попов отметил, что это всего лишь временная мера,
связанная с изменением условий кредитования.

Напомним, 28 февраля ЦБ повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в нашей стране. Как объяснили в Центробанке, это решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Такая мера защитит сбережения россиян от обесценивания.



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