Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Данную информацию в своем телеграм-канале обнародовал мэр города Иван Приходько.

Людям была оказана медицинская помощь, передает телеканал “360”. Стоит отметить, что с 18 февраля из-за обострившейся ситуации в народных республиках местных жителей начали временно эвакуировать в Россию.