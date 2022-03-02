 

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

02.03.2022, 8:30, Разное
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В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Данную информацию в своем телеграм-канале обнародовал мэр города Иван Приходько.

Людям была оказана медицинская помощь, передает телеканал “360”. Стоит отметить, что с 18 февраля из-за обострившейся ситуации в народных республиках местных жителей начали временно эвакуировать в Россию.



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