В Беларуси заблокировали сайт “ГОРДОН”

Также под блокировку попал украинский сайт “Обозреватель”.

В ведомстве утверждают, что эти издания нарушили ст. 38 закона “О средствах массовой информации” и распространяли “экстремистские материалы”.

О каких именно материалах идет речь, министерство не уточнило.

Но в этом же сообщении отмечается, что в последнее время некоторые социальные сети и мессенджеры активно используются для продвижения “недостоверной и фейковой информации” о событиях в Украине, пропаганды войны и призывов к незаконным действиям.

В ведомстве призвали граждан Беларуси пользоваться информацией из официальных источников.

Ранее на этой неделе сайт “ГОРДОН” и еще несколько украинских и российских изданий заблокировали в России.

Как отмечало “Радио Свобода”, ряд СМИ получили письма от Роскомнадзора, в которых он требовал называть войну России против Украины не войной, а “специальной операцией”, не употреблять слова “нападение”, “вторжение” и “объявление войны”. Кроме того, Роскомнадзор требовал от СМИ не рассказывать правду об обстрелах украинских жилых кварталов, больниц и детсадов российскими военными и гибели мирных жителей, поскольку она якобы не соответствует действительности.

Подобные заявления делал и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. 1 марта на совещании с членами Совета безопасности Беларуси он заявил, что президент России якобы поставил перед военными задачу “работать хирургически” – “так, чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население” – и что информация о больших потерях со стороны российских войск – это фейки, сообщается на его сайте.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов составляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

1 марта российская армия нанесла удары по многим населенным пунктам Украины. В частности, в Харькове оккупанты обстреляли центр города, в том числе здание облгосадминистрации, и жилые кварталы. По предварительным данным, погибли десятки харьковчан.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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