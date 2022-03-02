 

В России двух женщин с пятью малолетними детьми забрали в автозак и увезли в участок. Они хотели положить цветы к посольству Украины

02.03.2022, 8:25, Новости дня
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По ее словам, две женщины вместе со своими пятью детьми (им от сети до 11 лет) пришли положить цветы к посольству Украины.

“Дети нарисовали плакат и пошли с ним. Всех их задержала полиция – сначала держали автозаке, потом привезли в ОВД Пресненское. Последние сведения: их всех (и детей тоже) оправляют на ночь”, – написала она.

По словам Архиповой, у родителей отобрали телефоны, им угрожают лишением родительских прав.

https://www.facebook.com/alexandra.arkhipova.50/posts/5893695790657995

Спустя пять часов Архипова написала в Facebook, что задержанных отпустили. В дальнейшем женщин ждет суд.

https://www.facebook.com/alexandra.arkhipova.50/videos/1016396218981525/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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