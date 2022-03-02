36 городов находятся под угрозой затопления из-за повышения уровня мирового океана

Большинство прибрежных поселений находятся под угрозой наводнений из-за повышения уровня моря, считают ученые.

Некоторые города строят стены, чтобы предотвратить затопление земли, в то время как некоторые из них придумывают другие альтернативные решения.

Согласно исследованию, опубликованному в The Swiftest, ожидается, что повышение уровня моря затронет более 226 миллионов человек в 36 городах. В связи с этим фактом они также подготовили отчет, который указывает на 36 крупнейших городов, подверженных риску затопления, если уровень моря поднимется до 1,5 м.

При таком сценарии многие города мира, похоже, находятся в опасности, включая Амстердам, Нью-Йорк, Бангкок и, что не удивительно, Венецию. Очень важные достопримечательности, расположенные в этих городах, также находятся в опасности.

Базилика Святого Марка в Венеции уже пострадала от нескольких наводнений в последние годы. Топография Венеции делает ее особенно уязвимой для повышения уровня моря. Город находится всего в одном метре над ватерлинией и тонет уже много веков. Ожидается, что к концу 21-го века уровень моря поднимется на 120 сантиметров, и это на 50 процентов выше, чем средние прогнозы повышения уровня моря во всем мире к 2100 году.

Майами – один из городов, который также не очень выше ватерлинии. Это всего лишь 2 метра над уровнем моря. Особенно Майами-Бич, популярное туристическое направление, уже много лет испытывает серьезные наводнения. Принимаются некоторые меры, такие как установка насосов, подъем дорог и восстановление водно-болотных угодий. Кроме того, штат Флорида инвестирует 4 миллиарда долларов в предотвращение дальнейшего ущерба.

Частота наводнений в Нью-Йорке сильно возросла, и в прошлом году город столкнулся с первой чрезвычайной ситуацией внезапного наводнения. Город находится на высоте 10 метров над ватерлинией и также подвержен риску повышения уровня моря. Ожидается, что к 2050 году уровень моря поднимется примерно на 70 см. В качестве метода профилактики Нью-Йорк начал проект прибрежной устойчивости Ист-Сайда, чтобы защитить своих жителей от экстремальных погодных условий в будущем. Кроме этого, Статуя Свободы может не выдержать повышения уровня моря и экстремальных погодных условий.

Мы уже стали свидетелями некоторых профилактических мероприятий в разных странах. Например, Джакарта, тонущая столица Индонезии, строит морскую стену для борьбы с приливом. Штормовые барьеры на реке Гудзон также являются еще одним планом защиты береговых линий вокруг Нью-Йорка от экстремальных погодных условий и повышения уровня моря.