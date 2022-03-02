 

Эксперт Гусев прокомментировал «способности» Смольного в решении проблем низкого качества дорог

02.03.2022, 8:10, Новости дня
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Дорожное покрытие Санкт-Петербурга находится в ужасном состоянии. Об этом сообщил руководитель проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев.

По словам общественника, под давлением автомобильных колес мягкий слой дорожного покрытия расползается. Так возникают колейности на Невском проспекте, о котором участники «Делай правильно» говорят уже на протяжении 10 лет.

«Но вопрос больше заключается в том, насколько чиновники способны решать проблемы. И еще более важный вопрос: насколько чиновники готовы перестроить свою работу, чтобы этих проблем избегать. У подрядчика всегда есть отговорка: сверхнормативный износ, поэтому возникает колейность. К сожалению, заставить подрядчика переделать то, что износилось, власти не могут», – сетует Гусев.

Автомобилисты на фоне оттепели более усиленно направляют жалобы на ямы, выбоины и колейность проезжей части на интернет-портал «Наш Санкт-Петербург». При этом администрация Смольного и губернатор Александр Беглов продолжают закрывать глаза на проблемы населения.



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