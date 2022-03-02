 

Беглов может провалить контролируемый Путиным проект “Остров фортов”

02.03.2022, 8:10, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о работе над историко-культурным кластером «Остров фортов». Во время совещания с зампредом Правительства РФ Татьяной Голиковой петербургский градоначальник заверил, что проект будет готов вовремя.

В действительности же строительно-монтажные работы по всем частям кластера еще даже не начались, поскольку до сих пор не найдено финансирование. В интервью «Фонтанке» эту информацию подтвердила Ксения Шойгу.

Дело в том, что, мнению ряда специалистов, петербургский комитет по инвестициям во главе с Романом Головановым, не в состоянии привлечь инвесторов для важных городу проектов, поскольку не обладает необходимой квалификацией. Учитывая провальную управленческую стратегию команды Беглова, существует вероятность, что проект федерального уровня «Остров фортов», который к тому же находится на контроле у президента РФ Владимира Путина, может так и не реализоваться.



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