Беглов может провалить контролируемый Путиным проект “Остров фортов”

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о работе над историко-культурным кластером «Остров фортов». Во время совещания с зампредом Правительства РФ Татьяной Голиковой петербургский градоначальник заверил, что проект будет готов вовремя.

В действительности же строительно-монтажные работы по всем частям кластера еще даже не начались, поскольку до сих пор не найдено финансирование. В интервью «Фонтанке» эту информацию подтвердила Ксения Шойгу.

Дело в том, что, мнению ряда специалистов, петербургский комитет по инвестициям во главе с Романом Головановым, не в состоянии привлечь инвесторов для важных городу проектов, поскольку не обладает необходимой квалификацией. Учитывая провальную управленческую стратегию команды Беглова, существует вероятность, что проект федерального уровня «Остров фортов», который к тому же находится на контроле у президента РФ Владимира Путина, может так и не реализоваться.