 

ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже

02.03.2022, 8:05, Новости дня
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Банк РФ принял решение не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора.

«Банк РФ принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ.

Режим работы Московской биржи на 3 марта будет объявлен на официальном сайте Банка РФ до 9.00 мск 3 марта, добавляют в ЦБ.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем РФ ответит на финансовую агрессию Запада.



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