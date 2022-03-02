Австрийская OMV решила пересмотреть участие в проекте «Северный поток – 2»

Австрийская энергетическая компания OMV пересмотрит свое участие в проекте «Северный поток – 2», говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении указывается, что «OMV также пересмотрит свое участие в газопроводе «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Ранее англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с Газпромом и «Газпром нефтью», включая проект «Сахалин-2», а также прекратить свое участие в «Северным потоке – 2». Также сообщалось, что швейцарскому оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG пришлось расторгнуть контракты с персоналом.