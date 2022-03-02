Что делать при ядерном ударе? Кратко и подробно

Как понять, что началось?

В случае угрозы ядерного удара вы услышите сигнал «Внимание всем». В случае непосредственной угрозы вашему городу или региону вы услышите сигнал «Воздушная тревога».

Как услышать сигнал?

Сигнал тревоги будет передаваться по телевидению, радио, а также везде его будут дублировать сирены заводов, кораблей и даже автомобилей ГИБДД. Если вы услышали такой сигнал, включите телевизор. Если у вас нет телевизора, выбегайте на улицу.

Что делать после сигнала

После такого сигнала все должны закончить немедленно работу и учебу. При этом нельзя просто так бежать на улицу, надо сначала выключить свет, после чего взять аптечку и противогазы (если они есть), а также документы.

Если на улице

Если вы услышали сигнал на улице, надо максимально быстро добраться до указанного укрытия. В крупных городах это зачастую ближайшая станция метро.

Если за рулем

Если вы услышали сигнал за рулем, вы должны остановить машину, выключить ее, оставить открытой и бежать в указанное место укрытия.

Если дома

Если вы услышали сигнал дома, надо выключить свет, газ, воду, взять нож, нитки, фонарик и проч., еду на три дня, взять одежду, противогаз, респиратор (если есть) и как можно быстрее попасть в укрытие.

Как понять, что закончилось

Вернуться из укрытия можно будет только после сигнала «Отбой воздушной тревоги». Его передадут теми же способами, что и сигнал «Воздушная тревога».

Какие другие сигналы?

Если по вашей территории не наносится удар, но ей угрожает радиоактивное облако, вы можете услышать сигнал «Радиоактивная опасность». Действия примерно те же, что и при «Воздушной тревоге», только нужно еще обязательно взять таблетки йодистого калия или спиртовую настойку йода.

Если до убежища далеко

Если вы не успели попасть в убежище, рекомендуется прятаться в любых подвалах, подземных переходах и даже канавах. Инструкция советует попробовать начать строить убежище, впрочем, у вас будет на это не больше 10-15 минут.

Действия при опасности радиоактивного заражения

Ядерное оружие — самое мощное по своим поражающим свойствам. В зависимости от характера целей могут применяться высотные, воздушные, наземные, подземные, надводные и подводные ядерные взрывы.

Поражающими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение.

Ударная волна — мощный поражающий фактор ядерного взрыва. Она вызывает различные по характеру и тяжести поражения людей и животных, разрушает здания, сооружения. С удалением от центра (эпицентра) взрыва ее разрушительная сила ослабевает. От воздействия ударной волны защищают убежища, в большой степени ослабляют ее воздействие укрытия. На значительном расстоянии от места взрыва защитой могут служить складки местности и местные предметы.

Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии, исходящий из светящейся области ядерного взрыва, и включает видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Оно вызывает ожоги кожи и поражение глаз у незащищенных людей и животных, массовые пожары.

От воздействия светового излучения защищают убежища и укрытия, а также полностью или частично — предметы из негорючих материалов, складки местности.

Проникающая радиация — это поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва в течение нескольких секунд. У людей и животных проникающая радиация вызывает лучевую болезнь различной степени тяжести. Защитой от проникающей радиации являются убежища. Ослабляют воздействие проникающей радиации на человека укрытия, складки местности и местные предметы.

Радиоактивное заражение является результатом выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва (радиоактивный след).Оно может быть умеренным, сильным и опасным. Радиоактивное заражение, как и проникающая радиация, вызывает лучевую болезнь. Защитой от радиоактивного заражения служат убежища, противорадиационные укрытия, а от попадания радиоактивных веществ на поверхность тела и внутрь организма, кроме того, и средства индивидуальной защиты.

Территория, на которой ядерный взрыв вызвал массовые поражения людей и животных, разрушения зданий и сооружений, пожары и радиоактивное заражение, называется очагом ядерного поражения. Его размеры зависят от мощности и вида ядерного взрыва, от рельефа местности, характера застройки и ряда других факторов.

Средства и способы защиты населения

Знание средств и способов защиты от оружия массового поражения — одно из важнейших условий спасения вашей жизни и жизни многих людей. В современной ракетно-ядерной войне будут использоваться различные способы защиты населения от оружия массового поражения. Основными из них являются: укрытие населения в коллективных средствах защиты— защитных сооружениях, эвакуация населения из крупных городов в загородную зону, использование средств индивидуальной защиты. Кроме того, каждый должен уметь использовать защитные свойства местности и местных предметов.

Коллективные средства защиты

Вы должны знать, где расположены ближайшие убежища и укрытия по месту вашей работы и жительства. Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты людей от современных средств поражения. Они подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия.

Убежища

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения при ядерных взрывах, от отравляющих веществ и бактериальных средств, а также от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров. В убежищах можно находиться длительное время. Убежища оборудуются в заглубленной части зданий или располагаются вне зданий. Кроме того, под убежища могут приспосабливаться имеющиеся заглубленные сооружения (подвалы, тоннели), подземные выработки (шахты, рудники). Убежище состоит из основного помещения, шлюзовых камер (тамбуров), фильтровентиляционной камеры, санитарного узла; имеет два входа. Входы оборудуются защитно-герметическими дверями. Встроенное убежище, кроме того, должно иметь аварийный выход. В убежищах применяются фильтровентиляционные установки с электрическим или ручным приводом. С помощью таких установок наружный воздух очищается от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств и подается в убежища. Фильтровентиляционная установка может работать в двух режимах — в режиме чистой вентиляции (воздух очищается только от пыли в противопыльных фильтрах) и режиме фильтровентиляции (воздух очищается от отравляющих веществ, бактериальных средств и радиоактивной пыли в фильтрах-поглотителях).В убежище оборудуются системы водоснабжения, канализации, отопления и освещения, устанавливаются радио и телефон. В основном помещении должны быть скамьи для сидения и нары для лежания. Каждое убежище должно быть оснащено комплектом средств для ведения разведки на зараженной местности, инвентарем, включая аварийный, и средствами аварийного освещения. Необходимо постоянно следить за исправностью оборудования убежищ.

Противорадиационные укрытия

Вы должны уметь оборудовать или построить укрытие. Противорадиационные укрытия защищают людей от радиоактивного заражения и светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны и проникающей радиации ядерного взрыва. Оборудуются они обычно в подвальных или наземных этажах зданий и сооружений. Следует помнить, что различные здания и сооружения по-разному ослабляют проникающую радиацию: помещения первого этажа деревянных зданий ослабляют ее в 2—3 раза, помещения первого этажа каменных зданий—в 10 раз, помещения верхних этажей (за исключением самого верхнего) многоэтажных зданий —в 50 раз, средняя часть подвала многоэтажного каменного здания — в 500—1000 раз. Наиболее пригодны для противорадиационных укрытий внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами и небольшой площадью проемов.

При угрозе радиоактивного заражения эти проемы заделывают подручными материалами: мешками с грунтом, кирпичами и т. д. При необходимости сооружаются отдельно стоящие противорадиационные укрытия. При выборе места для строительства укрытия учитывается рельеф местности, характер грунта и уровень грунтовых вод. При возведении укрытий используются промышленные (сборные железобетонные элементы, кирпич, арматура, трубы, прокат) или местные (дерево, камень, саман, хворост, камыш) строительные материалы. Зимой можно использовать промерзший грунт, лед и снег. Например, уплотненный слой снега толщиной 60 см ослабляет радиацию в 2 раза. Строительство начинается с трассировки укрытия на местности. Затем снимается дерн и отрывается траншея глубиной 180—200 см, шириной по дну 100 см при однорядном или 160 см при двухрядном расположении мест. Длина укрытия на 10—15 человек должна быть примерно 7—9 м (при однорядном расположении мест).В слабых грунтах устраивается одежда крутостей. Входы должны быть под углом 90° к продольной оси укрытия. На дне отрывается водосборная канавка, настилается пол и ставятся скамьи из расчета 0,5 м на человека и нары для лежания. У входа отрывается водосборный колодец (глубиной до 50 см), а в противоположном от входа торце устанавливается вентиляционный короб или простейший вентилятор. После укладки перекрытия на него насыпается слой грунта толщиной не менее 60 см; грунт покрывается дерном, а вокруг укрытия отрывается канава для стока дождевой воды. Вход оборудуется двумя занавесями из плотного материала; между ними в специальной нише устанавливается емкость для отходов. Запас воды хранится в бачках.

Строительство противорадиационного укрытия в зависимости от его конструкции должно быть закончено в минимальные сроки.

Если в районе имеются подземные выработки или естественные подземные полости, их также можно приспособить под противорадиационные укрытия.

Простейшие укрытия

Вы должны уметь строить простейшие укрытия. Самым доступным средством защиты от современных средств поражения являются простейшие укрытия.

Они ослабляют воздействие ударной волны и радиоактивного излучения, защищают от светового излучения и обломков разрушающихся зданий, предохраняют от непосредственного попадания на одежду и кожу радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Простейшее укрытие — это щель, которую обычно отрывают глубиной 180—200 см, шириной поверху 100—120 см и по дну — 80 см, с входом под углом 90° к продольной оси ее. Длина щели определяется из расчета 0,5 м на одного укрываемого. В последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем устройства одежды крутостей, перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое укрытие называется перекрытой щелью. Трассировка, отрывка и устройство одежды крутостей щели выполняются аналогично тому, как это делается при строительстве противорадиационного укрытия. Вход в щель можно сделать в виде вертикального лаза с люком, перекрытым снаружи щитом. Если есть время и материалы, защитные свойства перекрытой щели можно постепенно довести до уровня защитных свойств противорадиационного укрытия. На территориях с плотной застройкой не всегда найдется достаточно места для строительства щелей. Поэтому можно приспосабливать под укрытия подвалы, тоннели и другие заглубленные помещения. При оборудовании подвала прежде всего нужно с помощью стоек и прогонов усилить перекрытие, чтобы оно смогло выдержать нагрузку от обломков здания в случае его разрушения; затем сделать аварийный выход в виде перекрытой траншеи с выходом на поверхность на расстоянии, равном высоте здания; заделать проемы в наружных и внутренних стенах, оставив только входы и отверстия для вентиляции.

Защитные свойства местности

Вы должны знать и уметь использовать защитные свойства местности. Защитные свойства местности зависят от ее рельефа, от формы местных предметов и их расположения относительно взрыва. Лучшую защиту обеспечивают узкие, глубокие и извилистые овраги, карьеры и особенно подземные выработки. Возвышенности с крутыми скатами, насыпи, котлованы, низкие каменные ограды и другие укрытия подобного типа также являются хорошей защитой от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Некоторыми защитными свойствами обладают мелкие выемки, ложбины, канавы. Лесные массивы ослабляют действие всех поражающих факторов ядерного взрыва. Они снижают силу воздействия ударной волны, проникающей радиации, уменьшают радиоактивное заражение, ослабляют воздействие светового излучения. Однако следует помнить, что световое излучение вызывает в лесу пожар. Наименее подвержен возгоранию молодой лиственный лес, его и следует использовать в первую очередь в целях защиты. Поскольку сильная ударная волна ломает и рушит деревья, лучше всего располагаться в лесу на полянах и вырубках, покрытых кустарником. При отсутствии в лесу полян (вырубок) укрываться следует в глубине леса на удалении не менее 30—50 м от дорог и просек и 150—200 м от опушек леса.

Простейшие способы защиты

Помните о простейших способах защиты. Если в момент ядерного взрыва вы окажетесь вне убежища или укрытия, необходимо быстро лечь на землю лицом вниз, используя для защиты низкие каменные ограды, канавы, кюветы, ямы, пни, насыпи шоссейных и железных дорог, лесонасаждения. Нельзя укрываться у стен зданий и сооружений — они могут обрушиться. При вспышке следует закрыть глаза — этим можно защитить их от поражения световым излучением. Во избежание ожогов открытые участки тела нужно закрыть какой-либо тканью. Когда пройдет ударная волна, необходимо встать и надеть средства индивидуальной защиты. Если их нет, следует закрыть рот и нос любой повязкой (платком, шарфом и т. п.) и отряхнуть одежду от пыли.

Особенности организации защиты детей и обязанности взрослых

С возникновением угрозы нападения дети должны постоянно находиться под наблюдением взрослых. В первую очередь необходимо обеспечить детей средствами защиты органов дыхания. Школьникам противогазы и респираторы целесообразно выдавать в школе. Кроме противогаза и респиратора каждый ребенок должен быть обеспечен как дома, так и в детском учреждении, школе противопыльной тканевой маской или ватно-марлевой повязкой. Затем подготавливается детская одежда и обувь для защиты от радиоактивной пыли.

Взрослые должны проверить исправность средств защиты и показать детям, как ими пользоваться. Желательно, чтобы дети потренировались в надевании и снятии противогаза, респиратора. Родители, персонал школ и детских учреждений уточняют порядок следования в убежища или укрытия, места размещения в них детей. Родители, и особенно персонал детских яслей, домов ребенка, родильных домов, должны хорошо знать устройство камеры защитной детской и правила пользования ею. Во время пребывания ребенка в камере температура в ней, как правило, на 3—4° выше наружной, что следует учитывать при выборе одежды для малыша. Во избежание его перегрева камеру рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

В случае дождя камеру нужно закрыть какой-либо водонепроницаемой тканью, но не слишком плотно.

Защита квартиры (дома) от проникновения радиоактивной пыли и аэрозолей

Для повышения герметичности помещения заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, зашпаклюйте щели в оконных рамах и проемах, закройте отдушины, дымоходы и другие отверстия. При этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из резины, поролона или другого подобного материала

Герметизированное помещение, в котором нет специальных устройств для очистки воздуха, необходимо проветривать. Для этого придется открывать занавешенную тканью дверь или форточку. Такая подготовка квартиры (дома) необходима потому, что в случае радиоактивного заражения после выхода из убежища или противорадиационного укрытия придется провести в помещении некоторое время до получения соответствующего распоряжения органов гражданской обороны.

Светомаскировка

Получив распоряжение о светомаскировке, немедленно закройте все световые проемы в жилых, административных, промышленных, торговых и других зданиях светозащитными устройствами: шторами, ставнями или щитами. На лестничных клетках, в вестибюлях и других местах, где трудно обойтись без освещения, можно использовать специальные лампы или осветительную арматуру. В помещении с обычным освещением наружные двери необходимо оборудовать тамбурами или занавесить шторами. Качество светомаскировки квартиры, дома, производственного, административного здания и т. д. необходимо проверить, осмотрев окна и двери здания с улицы. Уходя из квартиры, дома или другого помещения, не забывайте гасить свет.

Защита продовольствия и воды от заражения

Основной способ защиты продовольствия и воды от заражения — их изоляция от внешней среды. Поэтому герметизация квартир, домов, кладовых и хранилищ уже создает определенную степень защиты. Заверните продукты в пергамент, целлофан и уложите в защитные мешки из прорезиненной ткани или полиэтиленовой пленки, в деревянные или фанерные ящики, выложенные внутри плотной бумагой, в бочки с плотно пригнанными крышками. Можно использовать для этих целей также холодильники, различную домашнюю посуду. Для защиты воды и жидких продуктов используйте посуду с хорошо пригнанными крышками, сосуды с притертыми пробками — термосы, банки, бутылки. Свежие овощи и картофель надежнее хранить в подвале, погребе, подполье. Чтобы защитить открытые колодцы, вокруг верхней части сруба делают глиняный замок толщиной до 50 см и шириной до 1,5—2 м и на него насыпают слой щебня, гравия или гальки толщиной до 10 см. Над колодцем нужно построить будку или навес, а сруб закрыть плотной крышкой.

Порядок эвакуации

В первую очередь возьмите с собой средства индивидуальной защиты, из вещей — только самое необходимое (одежду, обувь, нижнее и постельное белье, туалетные принадлежности). Нужно также иметь небольшой запас продуктов, лучше всего таких, которые не портятся и не требуют приготовления, а также самые необходимые медикаменты. Вещи и продукты уложите в рюкзак или мешок, удобный для переноски. Не забудьте подобрать обувь, удобную для ходьбы. На каждый чемодан, рюкзак или мешок прикрепите бирку с указанием своей фамилии, адреса постоянного места жительства и места эвакуации. Необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, документы об образовании и специальности, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей. Когда все будет приготовлено, выключите электроприборы, свет, закройте квартиру. К установленному времени следует прибыть с вещами на сборный эвакуационный пункт. Там вас зарегистрируют и укажут транспорт или колонну, в состав которой предстоит следовать в пункт назначения. В пути следования необходимо соблюдать дисциплину и организованность. При эвакуации на транспортных средствах выполняйте все указания начальников поездов, автоколонн, капитанов судов. На остановках самовольно не выходите. Следуя в пешем порядке, соблюдайте свое место в колонне, выполняйте все команды и сигналы, оказывайте помощь отстающим.

В пункте размещения в загородной зоне вам укажут место жительства. Будет организовано снабжение продовольственными и промышленными товарами первой необходимости, а также коммунально-бытовое и медицинское обслуживание.

Действия при нахождении в защитном сооружении и вне его

Находясь в защитном сооружении, выполняйте все указания его коменданта (командира звена по обслуживанию убежищ). Соблюдайте установленный порядок. Держите наготове средства индивидуальной защиты. В защитных сооружениях запрещается шуметь, ходить без надобности, курить, зажигать без разрешения спички, свечи, керосиновые лампы, бросать пищевые отходы в неустановленных местах. Следите за поведением детей в защитных сооружениях. Если возникнет необходимость надеть средства защиты органов дыхания, проверьте, чтобы дети правильно надели их. Контролируйте время пребывания детей в средствах защиты. Если защитное сооружение окажется поврежденным, сохраняйте спокойствие и не создавайте паники; помните, что на помощь придут формирования гражданской обороны. Когда потребуется, включайтесь в работу по устранению повреждений или обеспечению выхода на поверхность. Выходить из очага поражения нужно в направлении наименьших разрушений или уцелевших зданий, сооружений, лесонасаждений и т. д. Помните, что окружающие предметы могут быть заражены радиоактивными веществами, поэтому старайтесь не прикасаться к ним. Не подходите к поврежденным зданиям и сооружениям — они могут обрушиться. Окажите помощь пострадавшим. Помогите вывести из очага поражения стариков, женщин, детей.

Действия при спасении людей из завалов и поврежденных защитных сооружений

Спасением людей, оказавшихся в завалах, в поврежденных убежищах и укрытиях, занимаются, как правило, воинские части и формирования гражданской обороны. Но к этой работе могут привлекаться и все трудоспособные граждане. При спасательных работах прежде всего необходимо установить местонахождение пострадавших, для чего нужно тщательно осмотреть завалы, поврежденные и разрушенные здания, дорожные сооружения и другие места, где могут находиться люди. Особое внимание следует обратить на подвалы, лестничные клетки, около стенные и угловые пространства этажей.

При этом не забывайте о мерах безопасности! Не ходите без надобности по завалам, не входите в поврежденные здания, если стены грозят обвалом, не прикасайтесь к оголенным проводам и т. д. Для освобождения людей, засыпанных близко к поверхности, завал нужно разобрать сверху вручную. Если пострадавшие находятся в глубине завала, то следует проделать проход сбоку завала, используя для этого пустоты и щели, или разобрать с помощью техники завал сверху. Разбирая завал, действуйте осторожно, чтобы не нанести дополнительных повреждений оказавшимся под ним людям. В первую очередь старайтесь освободить голову и грудь пострадавшего. После извлечения из завала пострадавшему нужно оказать первую медицинскую помощь. Обнаружив поврежденное защитное сооружение, постарайтесь установить связь с находящимися в нем людьми, определить их состояние и степень повреждения фильтровентиляционного оборудования. Если связи нет, в первую очередь необходимо подать в сооружение воздух. Для этого нужно расчистить заваленные воздухозаборные устройства или, если они окажутся неисправными, пробить отверстие в стене. Место нахождения оголовка или люка аварийного выхода, а также входа в защитное сооружение определяется посредством выкопировок из плана расположения сооружения или путем опроса (с помощью сигналов) укрывшихся в сооружении людей. Для откопки входа или аварийного выхода используется техника — бульдозеры, экскаваторы.

Если аварийного выхода нет (или он находится под высоким завалом), а входы сильно завалены, следует пробить стены или в крайнем случае перекрытие сооружения. Делается это в том месте, где завал имеет наименьшую высоту. Для пробивки отверстий в стенах или перекрытии применяются электрические и пневматические отбойные молотки, бетоноломы, ручные ломы и другой инструмент. Если техника отсутствует или ее использование затруднено, заваленное защитное сооружение нужно откапывать вручную. В этих случаях в первую очередь и понадобится ваша помощь. Во время ведения спасательных работ целесообразно разделиться на небольшие группы (по 3—4 человека).Одна группа разбирает обломки и укрепляет проход, другая заготавливает и подносит крепежный материал, третья выносит извлекаемые из завала обломки.

При работе не забывайте увлажнять грунт. Это предохранит вашу одежду от попадания на нее радиоактивной пыли.

Оказание первой медицинской помощи (самопомощи и взаимопомощи) пострадавшим

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим осуществляют санитарные дружины, но и вы должны знать основные приемы самопомощи и взаимопомощи. Чтобы предохранить рану или ожог от заражения и загрязнения, наложите повязку. Используйте для этого индивидуальный перевязочный пакет, бинт, чистое белье, салфетку, кусок материи и т. п. Сильное пульсирующее кровотечение нужно остановить с помощью жгута или закрутки. Прежде всего прижмите артерию пальцем к кости выше раны, чтобы остановить кровотечение, затем, не отнимая пальца, наложите жгут или закрутку. Жгут или закрутку нельзя накладывать на голое тело (сделайте мягкую подкладку из куска ткани), а также держать более 1,5—2 ч (зимой — 1 ч). Не забудьте вложить под повязку записку с указанием времени наложения жгута (закрутки), чтобы не передержать его более указанного срока.

Если жгут или закрутку наложить нельзя, нужно прижимать артерию пальцами до тех пор, пока раненый не будет доставлен в лечебное учреждение, где примут меры к окончательной остановке кровотечения. При переломах и вывихах необходимо обеспечить неподвижность поврежденных костей. Если повреждена конечность, следует прибинтовать к ней шину (доску, палку, полоску фанеры). Шину накладывайте так, чтобы она захватывала суставы ниже и выше места перелома кости. Между шиной и телом следует положить прокладку из ваты, пакли, листьев, мха и т. п. Если перелом открытый, необходимо прежде наложить на место ранения повязку, а затем прокладку. В крайнем случае поврежденную ногу прибинтуйте к здоровой; если повреждена рука, ее можно прибинтовать к туловищу. В случае глубокого обморока, а также при резком ослаблении или остановке дыхания пострадавшему нужно делать искусственное дыхание. Наиболее эффективный метод искусственного дыхания — «рот в рот»— основан на активном вдувании воздуха в легкие пострадавшего (активный вдох) и пассивном выдохе. При ослаблении сердечной деятельности одновременно проводится наружный массаж сердца путем ритмичных надавливаний в области грудины. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего необходимо доставить в ближайший медицинский пункт. Это можно сделать с помощью носилок или используя лямки и другие подручные средства, а также перенести пострадавшего на себе.

Действия на местности, зараженной радиоактивными веществами

Порядок действий и правила поведения людей в зараженном районе определяются органами гражданской обороны, которые сообщают о характере радиационной обстановки и разъясняют, как нужно действовать. При умеренном заражении необходимо находиться в противорадиационном укрытии от нескольких часов до суток, а затем можно перейти в обычное помещение. При входе в помещение не забудьте очистить обувь и одежду от радиоактивной пыли. Выход из помещения в первые сутки разрешается не более чем на 4 ч. Предприятия и учреждения продолжают работу в обычном режиме. При сильном заражении находиться в укрытии нужно до трех суток; в последующие четверо суток допустимо пребывание в обычном помещении, выходить из него можно не более чем на 3—4 ч в сутки. Предприятия и учреждения работают по особому режиму, при этом работы на открытой местности прекращаются на срок от нескольких часов до нескольких суток.

В случае опасного заражения продолжительность пребывания в укрытии составляет не менее трех суток, после чего можно перейти в обычное помещение, но выходить из него следует только при крайней необходимости и на непродолжительное время. В период выпадения радиоактивных осадков следует находиться в укрытиях. Находясь вне укрытия, надо помнить, что местность и все предметы на ней заражены радиоактивными веществами. При наличии в воздухе пыли нужно пользоваться средствами защиты органов дыхания. Воду для питья и приготовления пищи можно брать только из водопровода и защищенных колодцев. Вода в открытых водоемах, покрытых толстым слоем льда, так-же не представляет опасности. Не пользуйтесь водой из открытых водоемов. В случае крайней необходимости в 2—3 м от берега водоема нужно отрыть яму, в нее просочится вода, которая, профильтровавшись через слой грунта, станет пригодной для использования.

Нельзя употреблять молоко от животных, которые паслись на зараженных пастбищах. Лучше используйте консервированное молоко (сухое или сгущенное).Продукты питания, хранившиеся в холодильниках, кухонных столах, шкафах, подполье, в стеклянной и эмалированной посуде, в полиэтиленовых мешках, пригодны к употреблению. Картофель, морковь и другие корнеплоды, зараженные радиоактивными веществами, следует тщательно вымыть и очистить. После этого их можно употреблять в пищу. Помните, что радиоактивному заражению подвергаются лишь верхние слои продуктов. Ни в коем случае не уничтожайте продовольствие, зараженное радиоактивными веществами! После удаления верхнего слоя или спустя некоторое время вследствие естественной дезактивации оно станет пригодным к употреблению.

Использование продуктов, зараженных радиоактивными веществами, допускается только с разрешения органов здравоохранения. В сельской местности нельзя выгонять скот на зараженное пастбище, а также давать ему зараженные радиоактивными веществами корм и воду.