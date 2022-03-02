«В Администрации президента сказали, что этим не занимаются»

Мать российского пленного пытается вернуть сына домой.

«Я — человек, далекий от политики и военных структур, просто мама. Мой сын, Рафик Рахманкулов, попал в плен. Я пытаюсь не сойти с ума», — пишет жительница Петровска (Саратовская область) Наталья Рузанова на своей странице в Яндекс.Дзен.

Пленные российские солдаты. Слева — Рафик Рахманкулов. Фото: ВСУ

Еще неделю назад гражданка выкладывала в блоге забавные стихи о ежиках и сказку о домовом. В семье Натальи шестеро детей. Средний из ее сыновей, Рафик, служил в армии (номер части известен редакции). 19-летний юноша планировал оформить военную ипотеку, положенную контрактникам, и жениться. «Мы — мирные люди. Жили обычной жизнью, как все», — вздыхает Наталья.

24 февраля друзей юноши забросали ссылками на фотографии Рахманкулова, взятого в плен в украинском лесу.

«О любви и цветочках»

«У наших детей есть общая привычка: оберегать маму от лишней информации. Братья и девушка Рафика знали, что его отправили на учения к украинской границе, но мне об этом — ни гу-гу. 23 февраля старший сын проболтался. Около 22.00 мы поговорили с Рафиком по телефону. Я спросила: как у вас? Он ответил: всё тихо. Думаю, он уже догадывался, что будет дальше, но не сказал мне, чтобы не волновать», — рассказывает мне Наталья.

Днем, 24 февраля, друзьям Рахманкулова, указанным у него в «ВК», с пустых страниц посыпались ссылки на сообщение советника главы МВД Украины Антона Геращенко, опубликовавшего фотографии первых российских пленных.

На снимках был изображен Рафик. Позже в Сети появился снятый в подвале видеоролик, в котором уроженец Петровска рассказывал, что попал в плен, отстав от колонны.

«На лице у сына видны следы побоев. По речи понятно, что Рафик испуган, растерян, — говорит Наталья. — Я слышала голос своего ребенка. Видела его на экране: вроде вот он — только руку протяни! Как мне вернуть его домой? Кого молить о помощи? Для меня это был шок. Но потом я собралась. Отругала родственников, которые начали рыдать. Я решила: плакать буду, только когда верну сына домой».

По словам матери, молодой человек никогда не вел разговоров о политике. «Чем он интересовался? Девочками! Ему же 19 лет, — смеется Наталья. — Рафик любит стильно выглядеть. Одно время ходил с высветленным чубом. Я не запрещаю детям эксперименты с внешностью. Сын очень общительный, его знает весь Петровск. Вся его большая компания приходила к нам, пили чай, играли в карты, слушали музыку. Зимой пацаны помогали нам чистить снег, весной копали огород».

Наталья Рузанова, мама Рафика. Фото из личного архива

Семья Натальи живет небогато. «Я перепробовала кучу профессий. Была внештатным корреспондентом районной газеты, вела литературную рубрику и страницу знакомств — в общем, всё о любви и цветочках. Работала в сельском клубе. С мужем пытались заняться фермерством, брали государственную субсидию на разведение птицы. Живность — это мое, очень мне нравилось, но проблемой оказалось найти рынок сбыта. Последние четыре года была домохозяйкой, встречала детей со школы борщами и пирогами. Сейчас трое младших учатся в колледже. Тяжеловато тянуть студентов на одну папину зарплату. Я стала вместе с мужем ездить на вахты. Он — монтажник. Я — работник склада спортивного магазина в Электростали».

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На вахтах работают многие жители Петровска. В советские годы 15 тысяч горожан (больше половины от сегодняшнего населения райцентра) были заняты на оборонном заводе «Молот». Теперь здесь не осталось ни одного крупного предприятия.

Рафик еще подростком ездил с отцом на стройки в крупные города. Весной 2021 года ушел в армию. По словам матери, по военной специальности Рафик — танкист. На странице молодого человека в «ВК» есть фотографии с сослуживцами.

В декабре Рахманкулов подписал контракт:

«О военной карьере сын не мечтал. Его привлекла возможность получить жилье, ведь он собирался жениться. Девушка, правда, отговаривала его от контрактной службы. А я, дура, радовалась: как хорошо, что у ребенка будет стабильная зарплата!».

Рафик с девушкой

«Люди верят, что с российской стороны нет потерь»

Узнав о взятии сына в плен, Наталья позвонила командиру части. «Командир сказал, что таких данных у него нет, информация проверяется контрразведкой. Посоветовал не беспокоиться, мол, даже если сын в плену, он под защитой Женевской конвенции и не пострадает».

На работе Наталье дали выходные за свой счет, чтобы гражданка могла бегать по инстанциям. «В Администрации президента сказали, что боевыми действиями не занимаются. В Минобороны был неприемный день. Генпрокуратура пока не ответила. Какой смысл обращаться к людям, которые послали туда наших детей? Что они смогут сказать? Где мой сын, они не знают. Зачем они это сделали, не ответят. Я хотела бы узнать, какие меры они предпримут, чтобы достать оттуда ребят?»

Женщина написала в электронную приемную Минобороны Украины. Оттуда тоже не ответили. Позвонила на украинскую горячую линию для родственников пропавших солдат, телефоны которой разошлись по соцсетям. «Не было даже гудков, но деньги с моего счета списали подчистую».

Она обратилась в Комитет солдатских матерей. «Мне сказали, что звонки от родителей поступают каждый час».

Рафик Рахманкулов (справа) с родственником. Фото из семейного архива

Наталья попыталась через соцсети найти родителей других солдат. Никто не пошел на контакт. «Возможно, люди боятся украинских хейтеров. Мне присылали угрозы от имени украинцев, написанные под копирку требования устроить антивоенный митинг. Но хочу сказать, что понимаю украинскую сторону. Им страшно, тяжело, больно. У них уже годы такое творится, люди ожесточены. Меня поразило другое. Когда я написала в соцсетях о произошедшем с моим сыном, мне не поверили русские люди. Даже женщины мне не сочувствуют. Изучают сапоги и шевроны на фото Рафика, придираются к деталям и заявляют, что это фейк! Они верят официальным источникам, ведь Минобороны сказало, что с российской стороны нет потерь и пленных».

По словам Натальи, она готова ехать за сыном в Украину так же, как это делали матери пленных солдат в 1990-е в Чечне.

Спустя четыре дня после начала украинской операции Минобороны РФ признало, что «немногие российские военнослужащие» захвачены в плен. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что «украинские нацисты» нарушают конвенцию по обращению с военнопленными и применяют пытки.

Надежда Андреева, собкор по Саратовской области

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