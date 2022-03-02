 

Военный эксперт Балуевский указал на главную ошибку украинской армии: Борьба с собственным населением

02.03.2022, 7:00, Разное
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На востоке Украины продолжается военная спецоперация, которую на прошлой неделе развернула Россия с целью защитить Донецкую и Луганскую Народные Республики, независимость которых наша страна признала 21 февраля.

В Незалежной изо дня в день отчитываются о потерях украинской армии, то же самое делает и Минобороны РФ, причем потери эти бывают значительными. На этом фоне встает вопрос: насколько дееспособны украинские военные. На него решил дать ответ бывший начальник Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский. Он отметил, что о подготовке силовиков можно судить по событиям последних восьми лет, когда в Донбассе шли ожесточенные бои. Военный эксперт считает, что все эти годы украинская армия, оттачивая свои навыки, совершила одну из главных ошибок – делала это, паля по своим соотечественникам.

“Она имеет опыт боевой. Конечно, я хочу сказать, что это опыт борьбы с собственным населением, с населением своей же, как говорится, страны, потому что я считаю, что на территории Луганской и Донецкой областей проживает население Украины”, – высказал свое мнение Балуевский.

Он также объяснил, как получилось то, что весь мир наблюдал последние восемь лет в Донбассе. По его мнению, народ просто-напросто отказался следовать навязанным ему законам и захотел жить, учитывая свои желания – и это, обратил внимание эксперт, международное право людей.



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