 

Великобритания готовила украинцев к вооруженному конфликту с Россией

02.03.2022, 7:00, Разное
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Украинцев тренировали британские военные. Всего подготовку прошли до 20 тысяч человек. “Украинцев готовили на
случай вооруженного конфликта с Россией”, – пишет по данным материалов CSSF RT. Так, военный советник Великобритании консультировал министра обороны
Незалежной.

Кроме того, советы Киеву давали военные специалиста из Соединенных Штатов, Канады,
Германии и Польши. Лишь в минувшем году на эти и похожие цели потратили 16,8
миллиона фунтов стерлингов. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что США и
НАТО осваивают Украину как
театр военных действий.

Отмечается, что каждый год объем помощи Украине от Великобритании рос. В отчете
CSSF сообщается, что Фонд объединил усилия различных ведомств страны в сфере обороны, безопасности, дипломатии и развития для
оказания поддержки Незалежной.

После 2014 года помощь со стороны Великобритании возросла. Также а отчете упомянуто спонсорстве мониторинговой
миссии ОБСЕ, которая следит за соблюдением Минских соглашений и за нарушениями
договоренностей о прекращении огня. По имеющимся данным, британские военные специалисты оставались в Незалежной как
минимум до 12 февраля этого года.



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