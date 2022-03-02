Великобритания готовила украинцев к вооруженному конфликту с Россией

Украинцев тренировали британские военные. Всего подготовку прошли до 20 тысяч человек. “Украинцев готовили на

случай вооруженного конфликта с Россией”, – пишет по данным материалов CSSF RT. Так, военный советник Великобритании консультировал министра обороны

Незалежной.

Кроме того, советы Киеву давали военные специалиста из Соединенных Штатов, Канады,

Германии и Польши. Лишь в минувшем году на эти и похожие цели потратили 16,8

миллиона фунтов стерлингов. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что США и

НАТО осваивают Украину как

театр военных действий.

Отмечается, что каждый год объем помощи Украине от Великобритании рос. В отчете

CSSF сообщается, что Фонд объединил усилия различных ведомств страны в сфере обороны, безопасности, дипломатии и развития для

оказания поддержки Незалежной.

После 2014 года помощь со стороны Великобритании возросла. Также а отчете упомянуто спонсорстве мониторинговой

миссии ОБСЕ, которая следит за соблюдением Минских соглашений и за нарушениями

договоренностей о прекращении огня. По имеющимся данным, британские военные специалисты оставались в Незалежной как

минимум до 12 февраля этого года.