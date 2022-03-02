Главный раввин Украины – россиянам: Остановите войну, российская армия бомбит мирное население Киева, Харькова, Одессы

“Люди, остановите войну! Не смотрите, что вам говорят по телевизору, там врут вам. Здесь происходят военные преступления: российская армия, которая била фашистов в 1941-м, сегодня бомбит мирное население – Киев, Харьков, Одессу. Только что был обстрел Бабьего Яра, пять минут назад. Три ракеты попали туда”, – сказал он.

По словам раввина, ему со всего Киева звонят евреи, украинцы, россияне и просят помочь.

“Я долго молчал. Больше молчать я не могу. Я обращаюсь к вам, дорогие россияне, дорогие евреи, те, кто неравнодушны. Запомните, что то, кто равнодушен, кто соглашается молча или не молча – тот соучастник преступления, военного преступления, преступления против человечества”, – заявил Асман.

Раввин отметил, что не боится умереть, но “никогда не думал в самом страшном сне”, что ему, может быть, придется погибнуть от снаряда з России, где родился, ходил в школу и где у него “много друзей, которые молчат и никто не позвонил практически и не спросил”.

“Со всего мира люди звонят. Мне даже арабы звонят с Израиля и поддерживают”, – подчеркнул Асман.

https://www.facebook.com/100063939390715/videos/707535697047212/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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