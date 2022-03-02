 

Суд ООН в Гааге определил дату рассмотрения иска Украины против России

02.03.2022, 6:39, Новости дня
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Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по обращению Украины с обвинениями РФ в геноциде 7 и 8 марта, обсудит запрос Киева о принятии обеспечительных мер, говорится в сообщении инстанции в Twitter.

«Международный суд… проведет публичные слушания по делу, касающемуся подозрений в геноциде в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации) в понедельник 7 (марта) и вторник 8 марта», – приводит сообщение РИА «Новости».

Там уточняется, что предметом слушаний станет поданная Украиной просьба определить обеспечительные меры.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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