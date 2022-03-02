Компания ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1»

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине, информирует пресс-служба компании.

«ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что процесс прекращения операций необходимо будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd (дочерняя компания ExxonMobil), у Роснефти – 20%, у японской Sodeco – 30% и у индийской ONGC – 20%.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.