 

American Express объявила о прекращении сотрудничества с российскими банками

02.03.2022, 6:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

«С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции), и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», – цитирует заявление РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Тестировщики поделились впечатлениями от Sony PlayStation 5

31.10 / В Латвии мужчина нарушил комендантский час. Он хотел убежать от полиции и взорвал автомобиль

02.07 / В Конгрессе США потребовали немедленно ввести санкции против России

17.01 / Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков

17.09 / Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

06.03 / “Путин – царь”. В РФ студенты записали, как преподаватель отговаривал их от участия в акциях Навального

26.03 / NBC – Цукерберг собирается призвать к реформе в ИТ-сфере

30.03 / Полиция проверит телеэфир Соловьева, во время которого он сравнил Навального с Гитлером

29.06 / В результате стрельбы у захваченной демонстрантами части Сиэтла погиб человек

04.10 / В мусорном контейнере в Хабаровске нашли тело младенца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика