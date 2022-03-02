 

Байден заверил, что вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее»

02.03.2022, 6:30, Новости дня
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Вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее», тогда как весь остальной мир только усилится, сообщил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу.

«Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война (президента РФ Владимира) Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее», – цитирует его РИА «Новости».

Байден также заверил, что американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине.

«Наши силы не вступают и не будут вступать в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы не собираются отправляться в Европу, чтобы воевать на Украине, но (они направляются), для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжить двигаться на Запад», – сказал он в своем обращении.

Байден рассказал, что США оказывают Украине прямую помощь более чем на 1 млрд долларов и намерены ее продолжать.

«Мы предоставляем Украине свыше 1 миллиарда долларов прямого содействия. И мы продолжим оказывать помощь украинскому народу, который защищает свою страну», – пообещал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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