Байден назвал украинцев иранцами

Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами.

«(Президент РФ Владимир) Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – РФ или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.