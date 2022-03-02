 

Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии

02.03.2022, 6:30, Новости дня
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Япония может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе, сообщил японский премьер Фумио Кисида.

«Что касается санкций против Белоруссии, то с учетом ее очевидной причастности к вторжению РФ на Украину, то я рассчитываю, что санкции против некоторых лиц, начиная с президента Лукашенко, и организаций, меры по ограничению экспорта будут приняты уже на этой неделе», – сказал Кисида на слушаниях в бюджетном комитете парламента, информирует РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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