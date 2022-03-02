Мнение: Белорусское направление

Интересная карта развития операций на Украине, которую Лукашенко показывал на заседании СБ Белоруссии.

Окружение Киева, котел под Мариуполем и гигантский котел между Донецком и Днепропетровском, выход к границе Приднестровья. Хорошие амбиции. Насчет городов, губернатор Харьковской области сегодня заявил, что ВС РФ просто блокируют города и не стреляют по гражданским, стараясь выманивать ВСУ из городов и уничтожать их в поле. Собственно, фактически подтвердил основные тезисы российской позиции.

Еще по Белоруссии.

1. В Белоруссии по просьбе Лукашенко будут размещены российские С-400. Белорусские ЗРК уже осуществляют прикрытие российских войск от ударов с тыла.

2. Белоруссия не собирается участвовать в операции, но будет продолжать помогать РФ на своей территории.

3. Несмотря на заявления, что Лукашенко нападет, он конечно же не напал. Поэтому сегодня Украина заявила, что может превентивно напасть на Белоруссию.

4. США заявили, что не видят сосредточения войск Белоруссии для нападения на Украину. Батька чуть ранее заявил, что собирается увеличить число БТГ на границе с Украиной с 5 до 10.

5. По заявлению Лукашенко, 1000 российских раненых на территории Белоруссии это чушь. Белорусы лечат их в Гомеле и еще паре мест. Всего с начала операции 160-170 раненых поступило в Белоруссию.

В целом, Лукашенко хорошо себя показывает в этом кризисе. Представьте на его месте Тихановскую или Бабарико, за которых в 2020-м тут некоторые топили.

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