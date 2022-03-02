За что будем платить и стоит ли оно того?

О цене военной спецоперации в Украине для российских потребителей.

23 февраля, когда Росстат опубликовал очередную оценку индекса потребительских цен (ИПЦ) за неделю, с 12 по 18 февраля, я в очередной раз посчитал их среднедневной прирост с начала года и (из предположения, что так и будет до конца года) спрогнозировал инфляцию за весь 2022 год — 14,1% (в 2021 году она составила 8,4%). Увы, сегодня это уже недостижимая мечта.

Цены вырастут в разы больше, потому что в результате уже наложенных на Россию и предстоящих экономических санкций многие товары станут дефицитными, доступные импортные поставки сырья и готовой продукции существенно подорожают, а для поддержки финансовой системы, отрезанной от значительной части выручки экспортеров и валютных резервов ЦБ (которая составит более полутриллиона долларов),

придется активно использовать печатный станок, вбрасывая в оборот денежную массу, не обеспеченную новыми товарами и услугами.

Прекращение поставок новых импортных товаров, как и многих отечественных, которые невозможно выпустить без импортного сырья, комплектующих, программного обеспечения и т.д., усугубится для потребителей дефицитом запчастей для импортных автомобилей, смартфонов, бытовой и компьютерной техники, без которых их нельзя будет отремонтировать.

Очень надеюсь, что не дойдет до эмбарго на поставки в Россию импортных лекарств, доля которых год назад составила 58% стоимостного объема розничного оборота лекарственных средств. Если дойдет, это будет стоить нам многих тысяч предотвратимых смертей и инвалидностей.

Прекращается авиасообщение со всеми европейскими странами, и не только с ними. Но и в своей стране перелеты станут проблемой, поскольку половина нашего авиапарка — лизинговые лайнеры «Аэрбас» и «Боинг», которые сейчас отзываются владельцами у российских авиакомпаний. И даже если отказаться их возвращать, к чему призывают горячие головы, без участия поставщика, обеспечивающего технический контроль обслуживания, запчасти и ремонт, летать на них скоро станет опасно.

Это далеко не полный список самых мрачных последствий. Не сомневаюсь, что нас ждут и иные неприятности, вызванные спецоперацией в Украине.

А теперь зададимся естественным вопросом: за что же мы заплатим такую цену? Чтобы предотвратить приближение НАТО?

Вряд ли. Ведь все страны бывшего соцлагеря стремились в этот блок, опасаясь России, и мы сейчас подтвердили, что без НАТО быть нашим соседом смертельно опасно. Боюсь, немногие еще нейтральные страны Европы этот урок усвоят.

А чего бояться нам, крупнейшей ядерной державе? Кто рискнет напасть на Россию, прекрасно зная, что она, столкнувшись с агрессией, не остановится перед применением всего своего арсенала? И что в такой войне не будет победителей, о чем говорил и наш президент. В странах НАТО слишком хорошо живут, чтобы стремиться к самоубийству. А мы, граждане России, в подавляющем большинстве не обладающие абсолютным бесстрашием нашего президента, к этому готовы?

Автор текста Петр Шелищ. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Я по первому образованию инженер-физик, а по военной специальности — советник по использованию ядерного оружия, так что обязан знать, что такое «ядерная зима». Для ее наступления достаточно взорвать (неважно, кому и где) всего одну трехсотую часть совокупной мощности всего арсенала ядерных держав. И тогда, как в Апокалипсисе от Иоанна Богослова: во всем мире выжившие позавидуют мертвым.

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Мне 76 лет, в этом возрасте боятся не смерти, а мучительной жизни, и стараются в меру сил защитить от любых неприятностей своих детей и внуков. Сейчас наши дети и внуки в этом особенно нуждаются. Старшее поколение — базовый электорат президента и его партии. Да, он никого и ничего не боится, но он несет миссию национального лидера, и потому чуток к общественному мнению. И если вы понимаете, что он допустил ошибку, надо помочь ему эту ошибку осознать и исправить. Поэтому призываю всех — и особенно своих ровесников — обращаться к президенту, на его сайт или через Почту России, с призывом немедленно остановить военные действия на территории Украины и искать мирные решения накопившихся проблем в отношениях между нашими странами.

Петр Шелищ,

председатель Союза потребителей России

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