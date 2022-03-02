Глаза будут выразительнее. Выбираем правильный макияж для любой формы

Макияж следует подбирать с учетом формы глаз. Если не принимать во внимание эту особенность лица, то косметика может сделать взгляд тяжелым. Как придать взору больше выразительности? В статье мы приведем советы опытного визажиста Май Куинх. Она создавала образы для знаменитостей и в своей практике сталкивалась с разными формами глаз.

Круглая

На глазах круглой формы красиво выглядят растушеванные стрелки. Возьмите карандаш и обозначьте линию роста ресниц. Не стремитесь делать стрелки идеально четкими. Затем возьмите маленькую куполообразную кисточку и растушуйте линии.

Если вам не нравятся растушеванные стрелки, то покройте веки яркими цветными тенями. Вы также можете сочетать эти два вида макияжа.

Миндалевидная

Для миндалевидных глаз подойдут “крылатые” стрелки. Используйте для них подводку ярких тонов. Это сделает ваш взгляд более выразительным.

Наносите тени полукругом по направлению к середине брови. Растушуйте их так, чтобы около бровей тон был менее насыщенным, чем на веке. Тени должны быть заметны, когда вы открываете глаза.

С нависшим веком

Существует мнение, что глаза с нависшим веком невозможно сделать выразительными. Однако это не так. Правильно подобранный макияж поможет распахнуть взгляд.

Для нависших век подойдет макияж cut creas (“срезанная складка”). Он выглядит эффектно и визуально увеличивает глаза.

Закрасьте тенями подвижную и неподвижную часть века. Цвет косметики подбирайте в соответствии со своим вкусом. Нанесите на подвижную часть века немного консилера.

Затем поднимите глаза вверх. Расслабьте веко. Чуть выше складки вы увидите точку, где отпечаталась жидкая текстура. Проведите в этом месте дугообразную линию с помощью консилера, а затем закрасьте этим средством все нижнее веко. Зафиксируйте макияж светлыми мерцающими тенями.

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Эпикантус

Эпикантус – это складка на верхнем веке, расположенная около внутреннего уголка глаза. Такая особенность характерна для представителей восточноазиатских народов, но изредка может встречаться и у людей других рас.

На таких веках можно создавать стрелки самой смелой формы. Они имеют плоскую поверхность, и на них можно рисовать, как на холсте. Вы можете использовать яркую графическую подводку и сочетать разные цвета.

Вместе с подводкой вы можете также использовать накладные ресницы. Это поможет вам сделать глаза визуально крупнее.

Опущенные уголки глаз

Если ваши уголки глаз опущены, то вам нужно их приподнять с помощью подводки или теней. Чтобы корректировать линии, используйте ватные палочки.

Приподнимите стрелки у внешнего уголка глаз и направьте их в сторону края бровей. Используйте на этом участке самые темные оттенки теней и подводки.

Заключение

При выборе формы стрелок и теней учитывайте свою форму глаз. Воспользуйтесь рекомендациями визажиста Май Куинх, они помогут вам сделать взгляд выразительным.