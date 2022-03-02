 

В Совфеде раскрыли будущее ДНР и ЛНР: Получат возможность нормально развиваться

02.03.2022, 5:30, Разное
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Сенатор отметил, что эти республики “получат возможность нормально
развиваться”, поскольку у них есть очень большой экономический потенциал. Он считает, что ДНР и ДНР могут быть вполне самодостаточными.

Сергей Цеков уверен, что они будут зарабатывать достаточно
средств на свое содержание, при этом сохраняя свою историю, культуру и ценности. “Республики получат возможность легально выстраивать экономические,
политические, социальные связи с Россией. Люди будут свободно передвигаться”, – отметил сенатор.

Цеков подчеркнул, что главное – то, что ДНР и ЛНР достигли мира на своей земле. Он добавил, что для России это
легальные союзники, которые любят нашу страну и защищали ее с оружием в
руках. “То, что мы их признали – это большая справедливость”, – констатировал сенатор.

“Для мира это очередная оплеуха, что нельзя так поступать с
людьми, которые хотят самоопределиться”, – убежден Цеков. Он полагает, что признание независимости ДНР и ЛНР заставит США пересмотреть свою внешнюю политику.

Напомним, 21 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.



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