Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

Звезда фильма “Рокки” решил продать свой шикарный

особняк еще в начале прошлого года, попросив за него нескромные 100 с лишним

миллионов долларов. Однако покупатель на такую внушительную сумму не находился,

тогда артист решил снизить стоимость. Сначала дом стал стоить 85 миллионов,

потом 80. В итоге его приобрела знаменитая певица Адель за 58 миллионов

долларов.

Особняк можно смело назвать поместьем, его площадь составляет

почти две тысячи квадратов, а размер участка – 122 сотки. В доме шесть спален,

спортзал, гардеробные, санузлы и даже есть сигарная комната. Отдельно стоит

домик для гостей, спа-комплекс, бассейн и огромный гараж на 8 мест. На территории

даже есть собственная художественная студия. Дом принадлежал семье Сталлоне с

1998 года.

Кстати, в последнее время жизнь певицы Адель сильно изменилась.

На некоторое время она уходила со сцены и не выпускала новые альбомы. Недавно произошло

триумфально возвращение артистки. Она похудела на 45 килограмм и стала

неузнаваемой. Ее новый альбом стал самым продаваемым в 2021 году, она посвятила

его своему сыну.