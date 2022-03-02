 

Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

02.03.2022, 5:30, Разное
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Звезда фильма “Рокки” решил продать свой шикарный
особняк еще в начале прошлого года, попросив за него нескромные 100 с лишним
миллионов долларов. Однако покупатель на такую внушительную сумму не находился,
тогда артист решил снизить стоимость. Сначала дом стал стоить 85 миллионов,
потом 80. В итоге его приобрела знаменитая певица Адель за 58 миллионов
долларов.

Особняк можно смело назвать поместьем, его площадь составляет
почти две тысячи квадратов, а размер участка – 122 сотки. В доме шесть спален,
спортзал, гардеробные, санузлы и даже есть сигарная комната. Отдельно стоит
домик для гостей, спа-комплекс, бассейн и огромный гараж на 8 мест. На территории
даже есть собственная художественная студия. Дом принадлежал семье Сталлоне с
1998 года.

Кстати, в последнее время жизнь певицы Адель сильно изменилась.
На некоторое время она уходила со сцены и не выпускала новые альбомы. Недавно произошло
триумфально возвращение артистки. Она похудела на 45 килограмм и стала
неузнаваемой. Ее новый альбом стал самым продаваемым в 2021 году, она посвятила
его своему сыну.



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