Apple прекратила продажи и отключила Apple Pay в России

Он поблагодарил за это гендиректора компании Тима Кука.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, западные страны ввели санкции против ряда российских банков. Сначала Apple Pay, а также Google Pay отключили клиентам этих банков.

Позже, как пишет Федоров, Apple решила полностью прекратить работу Apple Pay в России.

В заявлении компании, которое опубликовал журналист BuzzFeed News Джон Пачковский, говорится, что Apple приостановила все продажи своей продукции и ограничивает Apple Pay. Кроме того, за пределами РФ в App Store больше нельзя скачать приложения российских пропагандистских СМИ – RT News и Sputnik News.

“We have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia.” https://t.co/zVh60Pls6N

— John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 1, 2022

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”. Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек, сотни российских солдат и офицеров оказались в плену. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Западные страны ввели экономические санкции, которые в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России.

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.

—