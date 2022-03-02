Роскомнадзор пригрозил “Википедии” блокировкой за статью о вторжении России в Украину

“Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки “Википедии” за статью “Вторжение России на Украину (2022)”, – говорится в сообщении.

“Википедия” опубликовала скриншот самого уведомления. В нем сказано, что с нарушением российского законодательства размещена информация о погибших российских военных и жертвах среди гражданского населения Украины (в том числе детей), а также о необходимости снять денежные средства в связи со вводимыми в отношении России международными санкциями.

Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV

— Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022

Представители “Википедии” опубликовали советы, как обойти блокировку сайта.

В статье “Википедии” о вторжении указано со ссылкой на Министерство обороны Украины, что убиты более 5 тыс. российских военных.

Контекст:

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о новом вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

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