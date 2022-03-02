 

Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний

02.03.2022, 5:00, Новости дня
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Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний, информирует пресс-служба компании.

«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В компании отметили, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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