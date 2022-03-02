 

Украина потребовала запретить морское сообщение с российскими портами

02.03.2022, 5:00, Новости дня
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Украина требует запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах, заявило министерство инфраструктуры.

«Украина направила почти 50 обращений в адрес ведущих морских держав и ассоциаций мира с информацией про вторжение Российской Федерации на Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Мы требуем прекратить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах», – приводит сообщение РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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