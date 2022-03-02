Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов

США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, сообщил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе.

«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции РФ закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.