Владимир Зеленский подтвердил взрыв на территории Бабьего Яра

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ракета попала в мемориальный комплекс Бабий Яр. Об этом он написал в твиттере. Мемориальный комплекс Бабий Яр находится рядом с телебашней в Киеве. Ранее возле нее произошел взрыв. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил взрыв на территории Бабьего Яра. По его данным, погибло не менее пяти человек. «Миру: какой смысл говорить «больше никогда» на протяжении 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на то же самое место, на Бабий Яр? Не менее 5 убитых. История повторяется…», — написал он в твиттере.

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