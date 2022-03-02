 

Владимир Зеленский подтвердил взрыв на территории Бабьего Яра

02.03.2022, 4:45, Разное
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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ракета попала в мемориальный комплекс Бабий Яр. Об этом он написал в твиттере. Мемориальный комплекс Бабий Яр находится рядом с телебашней в Киеве. Ранее возле нее произошел взрыв. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил взрыв на территории Бабьего Яра. По его данным, погибло не менее пяти человек. «Миру: какой смысл говорить «больше никогда» на протяжении 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на то же самое место, на Бабий Яр? Не менее 5 убитых. История повторяется…», — написал он в твиттере.

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Ранее Минобороны РФ предупреждало о готовящихся ударах в Киеве для «пресечения информационных атак». При этом ведомство утверждает, что не ведет огонь по гражданским целям.

Источник: Новая газета



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