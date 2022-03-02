 

Visa заявила о решении соблюдать санкции против России

02.03.2022, 4:01, Разное
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Платежная система готова также соблюдать дополнительные санкции, которые только могут быть
введены. До этого Mastercard заявила о прекращении
обслуживания некоторых финансовых институтов в нашей стране из-за санкций.

Ряду учреждений заблокировали доступ к платежной сети. Карты Mastercard, выпущенные данными институтами,
прекратят работать за рубежом и в заграничных интернет-магазинах. При этом операции внутри России не станут ограничивать.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине США и страны ЕС ввели в отношении нашей страны ряд ограничений. Санкции коснулись крупнейших российских банков.

Как писали “Дни.ру”, 28 февраля Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в нашей стране. Как объяснили в ЦБ, это решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками.

Такая мера защитит сбережения россиян от обесценивания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поведал, что во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитам, которые были выданы до повышения ставки.



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