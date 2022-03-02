Visa заявила о решении соблюдать санкции против России

Платежная система готова также соблюдать дополнительные санкции, которые только могут быть

введены. До этого Mastercard заявила о прекращении

обслуживания некоторых финансовых институтов в нашей стране из-за санкций.

Ряду учреждений заблокировали доступ к платежной сети. Карты Mastercard, выпущенные данными институтами,

прекратят работать за рубежом и в заграничных интернет-магазинах. При этом операции внутри России не станут ограничивать.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине США и страны ЕС ввели в отношении нашей страны ряд ограничений. Санкции коснулись крупнейших российских банков.

Как писали “Дни.ру”, 28 февраля Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в нашей стране. Как объяснили в ЦБ, это решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками.

Такая мера защитит сбережения россиян от обесценивания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поведал, что во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитам, которые были выданы до повышения ставки.