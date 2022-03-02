 

Украина посоветуется с США по итогам переговоров с Россией

02.03.2022, 4:00, Разное
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1 марта стало известно, власти Украины проконсультируются
с Госдепом Соединенных Штатов по итогам переговоров с Россией. Сообщается, что официальный Киев не увидел результатов, которые хотела бы получить
Незалежная по итогам беседы, передает Пятый канал. Об этом президент Незалежной Владимир Зеленский.

Встреча делегаций двух стран прошла 28 февраля. Она длилась больше пяти часов. Украина и Россия взяли паузу перед вторым раундом переговоров. Как переходить к нему, Незалежная посоветуется с США в ближайшее время.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед
Прайс заявил, что Вашингтон и Киев постоянно общаются по поводу спецоперации на Украине. В настоящее время он надеется, что
удастся решить, по какому пути надо следовать дальше.

Кроме того, в Госдепе отметили, что США считают дипломатию единственным способом разрешения
конфликта и поддерживают Киев на переговорах с Россией. Ведомство заверило, что Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и не видит
необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания.

Также США готовы говорить о смягчении санкций против
России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Она добавила, что для этого наша страна должна сделать шаги на пути деэскалации.



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