Кризис в стране закончится капитуляцией Зеленского – депутат Верховной рады

Депутат Верховной рады сделал прогноз относительно поведения

украинского президента в условиях происходящих событий. “Ситуация

закончится его капитуляцией через неделю-две”, – заявил политик. Он считает,

что Зеленский в скором времени покинет страну, сообщает РИА ФАН.

Ранее Илья Кива высказался в пользу отставки нынешнего президента

Украины. Он заявил, что необходимо создать общество переговорщиков, которые смогут

“остановить сегодняшнюю войну и сохранить тысячи жизней”. Кива считает,

что в ситуации на Украине виноват и глава государства.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал

военную спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны

Запада начали активно вводить антироссийские санкции. ЕС закрыл свое воздушное

пространство, на банки наложены ограничения.

28 февраля состоялись переговоры между Россией и Украиной на

территории Беларуси. Стороны не пришли к соглашению и назначили второй раунд, в

ходе которого будут приняты определенные решения. Президент Украины заявил, что

вынесет результаты первого этапа на обсуждение.