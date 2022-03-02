 

Кризис в стране закончится капитуляцией Зеленского – депутат Верховной рады

02.03.2022, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Верховной рады сделал прогноз относительно поведения
украинского президента в условиях происходящих событий. “Ситуация
закончится его капитуляцией через неделю-две”, – заявил политик. Он считает,
что Зеленский в скором времени покинет страну, сообщает РИА ФАН.

Ранее Илья Кива высказался в пользу отставки нынешнего президента
Украины. Он заявил, что необходимо создать общество переговорщиков, которые смогут
“остановить сегодняшнюю войну и сохранить тысячи жизней”. Кива считает,
что в ситуации на Украине виноват и глава государства.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал
военную спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны
Запада начали активно вводить антироссийские санкции. ЕС закрыл свое воздушное
пространство, на банки наложены ограничения.

28 февраля состоялись переговоры между Россией и Украиной на
территории Беларуси. Стороны не пришли к соглашению и назначили второй раунд, в
ходе которого будут приняты определенные решения. Президент Украины заявил, что
вынесет результаты первого этапа на обсуждение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Стали известны подробности смерти Гаспара Ульеля

21.01 / Россиянам посоветовали делать перерывы в приеме алкоголя для восстановления печени

17.07 / Volkswagen планирует выпустить классические модели с электрическими моторами

19.10 / Онкологи: Занятия спортом могут предотвращать рак

23.12 / Галкин запретил Пугачевой оседлать коня во дворе их замка

20.11 / Мужчина рассказал, что его похищали инопланетяне и в плену он видел певца Робби Уильямса

29.07 / Настя Каменских подверглась жесткой критике от подписчиков из-за слишком пикантных фото в бикини

30.11 / Мнение: Рождение республики

26.02 / Мнение: Письмо: “Чему он научит ребенка?”

22.05 / Ученые создали искусственное сердце из самоорганизовавшихся стволовых клеток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика