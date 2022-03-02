США высылают 13 россиян, работавших в ООН, одного из них считают шпионом
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Высылаемого россиянина называют разведчиком, ему предписано покинуть США до 14 марта.
Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил сожаление по поводу происходящего.
Россиянин, которого считают шпионом, стал 13-м сотрудником представительства РФ при ООН, которого высылают Соединенные Штаты. Еще 12 сотрудникам предписали покинуть американскую территорию до 7 марта.
CNN отмечает, что решение о высылке 12 россиян заместитель посла США при ООН Ричард Миллс объяснил их предполагаемым участием в “деятельности, не соответствующей их обязанностям и обязательствам как дипломатов”.
Фамилии высылаемых россиян не указываются из “уважения к неприкосновенности частной жизни”.
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