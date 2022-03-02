 

США высылают 13 россиян, работавших в ООН, одного из них считают шпионом

02.03.2022, 3:59, Новости дня
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Высылаемого россиянина называют разведчиком, ему предписано покинуть США до 14 марта.

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил сожаление по поводу происходящего.

Россиянин, которого считают шпионом, стал 13-м сотрудником представительства РФ при ООН, которого высылают Соединенные Штаты. Еще 12 сотрудникам предписали покинуть американскую территорию до 7 марта.

CNN отмечает, что решение о высылке 12 россиян заместитель посла США при ООН Ричард Миллс объяснил их предполагаемым участием в “деятельности, не соответствующей их обязанностям и обязательствам как дипломатов”.

Фамилии высылаемых россиян не указываются из “уважения к неприкосновенности частной жизни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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