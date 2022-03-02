 

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей не из ЧФ

02.03.2022, 3:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы хотели, чтобы РФ отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, Москва согласилась с этим», – приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении судов в проливах для того, чтобы избежать эскалации на Украине.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.

В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу.

В четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / “Состояние оценивается как тяжелое”. Пресс-секретарь подтвердила, что Тимошенко больна COVID-19

30.06 / Родители дошкольников начали получать пособия

16.03 / Проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси передан на рассмотрение парламента

22.09 / Талибы захотели выступить на ГА ООН

22.08 / Нефть в обмен на «молочку»: основа российско-белорусской дружбы?

21.06 / В Германии задержали россиянина, его подозревают в шпионаже в пользу РФ

25.12 / Путин и ас-Сиси обсудили строительство египетской АЭС

12.05 / Мишустин вспомнил о работе грузчиком в молодости

04.11 / Украинские парламентарии предлагают отбирать имущество за ложное минирование

03.02 / Лидер “Нацкорпуса” Билецкий поддержал санкции против каналов Медведчука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика