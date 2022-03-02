 

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей не из ЧФ

02.03.2022, 3:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы хотели, чтобы РФ отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, Москва согласилась с этим», – приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении судов в проливах для того, чтобы избежать эскалации на Украине.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.

В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу.

В четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / В ДНР завили о проведении операции против боевых групп ВСУ

05.08 / Apple будет сканировать iPhone пользователей на наличие незаконных фото

05.09 / В Киеве оценили результаты визита Зеленского в США

17.10 / CNBC – в космос на воздушном шаре — новый стартап обещает комфортный тур и незабываемые виды

06.07 / Доктор Мясников рассказал, что обязательно нужно делать людям с удаленной селезенкой

07.08 / Пакистан ответил на обвинения Афганистана в поддержке талибов

14.09 / Австриец Тим стал победителем US Open

09.09 / Компания Маска купила российское ПО для видеоконференций

03.10 / Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюрьме

27.08 / Гольдман: Даже “Дельта”, самая опасная мутация коронавируса, практически не приводит к летальным исходам у тех, кто иммунизирован тремя дозами вакцины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика