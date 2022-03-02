 

Австрийский регулятор запретил Sberbank Europe AG продолжать деятельность

02.03.2022, 3:32, Новости дня
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Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность.

«По указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) управление по надзору за финансовыми рынками Австрии (FMA) сегодня приняло административное решение, запрещающее лицензированной кредитной организации «Sberbank Europe AG»… продолжать коммерческую деятельность, оно вступает в силу немедленно», – говорится в пресс-релизе, информирует РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее Лондон объявил о введении санкций против Сбербанка.

Напомним, сразу после начала российской спецоперации, минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. Американское ведомство заявляло, что эти два банка – крупнейшие кредитные организации России, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов.

Позже минфин США разъяснил – американские санкции в отношении «Сбера» и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

Британия объявила о новых санкциях против Внешэкономбанка, Совкомбанка и банка «Открытие».



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