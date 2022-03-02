 

США решили продать 30 млн баррелей нефти из резерва

02.03.2022, 3:32, Новости дня
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США продадут 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва, информирует минэнерго.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, «управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 млн баррелей 2 марта», передает РИА «Новости».

Ранее экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли.

Напомним, в воскресенье главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк  достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю.



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