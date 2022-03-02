Миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала взрывы и обстрелы в Херсоне, Донецке, Харькове

Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта февраля зафиксировали взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне и в окрестностях этих городов, сообщила миссия.

«Вечером 28 февраля и утром 1 марта СММ продолжала слышать многочисленные взрывы и сильный пулеметный огонь в Донецке, Харькове, Херсоне и их окрестностях», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что 1 марта группы наблюдения из Донецкого и Луганского патрульных узлов были эвакуированы. Мониторинговая группа в Харькове отозвана в город Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны, группа в Херсоне остается в укрытии. Глава СММ ОБСЕ и старшее руководство останутся на Украине до завершения эвакуации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.