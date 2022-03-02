Мнение: В России заблокировали “Эхо Москвы” и “Дождь”

По требованию Генеральной Прокуратуры РФ в России запретили "Эхо Москвы" и "Дождь".

За публикации ложных сведений (читай, бандеровской пропаганды) об операции ВС РФ на Украине.

То есть потребовалась операция на Украине, чтобы наконец закрыть эти гнойные помойки.

Оба ресурса через некоторое время после публикации заявления Генпрокуратуры перестали открываться.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Роскомнадзор внесены требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь»

В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 15.3. Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам.

Учитывая, что размещаемая радиостанцией «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь» информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

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