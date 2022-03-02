 

Мнение: В России заблокировали “Эхо Москвы” и “Дождь”

02.03.2022, 3:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По требованию Генеральной Прокуратуры РФ в России запретили "Эхо Москвы" и "Дождь".
За публикации ложных сведений (читай, бандеровской пропаганды) об операции ВС РФ на Украине.
То есть потребовалась операция на Украине, чтобы наконец закрыть эти гнойные помойки.
Оба ресурса через некоторое время после публикации заявления Генпрокуратуры перестали открываться.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Роскомнадзор внесены требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь»

В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 15.3. Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам.

Учитывая, что размещаемая радиостанцией «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь» информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл

01.06 / С россиян начали требовать липовые долги за услуги ЖКХ

24.11 / Мнение: Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

19.08 / Сообщается о странных маневрах самолета Лукашенко недалеко от границы с Россией

10.07 / В Китае обнаружили лакированные изделия возрастом свыше 8 тысяч лет

27.06 / Мнение: Шахматный расизм

20.12 / Мнение: Недоросль 2.0

16.06 / Онколог Карасев развеял самый популярный миф о раке

24.08 / Пресс-секретарь объявила о попытке штурма протестующими резиденции Лукашенко

01.07 / Избегайте солнца: как правильно ухаживать за комнатными растениями летом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика