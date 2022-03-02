Остановитесь, ради всего святого!

Христианский мир единодушен в осуждении российской агрессии. Папа Франциск вызвался стать посредником между Украиной и РФ.

Религиозные лидеры всегда реагируют на острые политические вызовы с небольшим (а иногда и с большим) опозданием. Впрочем, то, что происходит сейчас на территории международно признанного, суверенного государства Украина, «политическим вызовом» не назовешь. Такого преступления против человечности Европа не видела уже несколько десятилетий.

Папа Франциск. Фото: P Photo / Alessandra Tarantino

Подготовка к этой войне шла нарочито демонстративно. Поэтому некоторые религиозные лидеры «отреагировали» на войну заранее, понимая, что ее не избежать. Папа Франциск еще 23 февраля назначил Всемирный день поста и молитв об Украине на весьма значимую для католиков дату — Пепельную среду, 2 марта. Название этой среды связано с обычаем в первый день Великого поста в знак покаяния посыпать себе голову пеплом. В нынешнем году это будет пепел сгоревших украинских хат, перемешанный с прахом погибших детей Украины.

Под впечатлением от бомбардировок Киева госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин утром 25-го признал, что сбылись «самые трагические сценарии».

При этом он выразил уверенность, что «ещё осталось пространство для переговоров, есть еще место для проявления мудрости, которая не позволит возобладать частным интересам, защитит законные чаяния каждого и избавит мир от безумия и ужасов войны». Как бы в подтверждение этой надежды папа Франциск лично прибыл в посольство РФ при Святом Престоле, где через посла Авдеева передал свое намерение стать посредником в переговорах Киева и Москвы.

На фоне невнятности высказываний других религиозных лидеров РФ выделяется дипломатичной смелостью заявление Конференции католических епископов РФ от 24 февраля. Не называя имен, они предупредили Нетрудно-Догадаться-Кого о том, что «придётся дать строгий отчет о предпринятых… военных действиях. Ведь от… нынешних решений во многом зависит ход грядущих векав».

«Ужасное и неспровоцированное нападение на Украину — это акт большого зла», — заявили в тот же день лидеры церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл. Они поддержали инициативу Франциска о назначении Всемирного дня молитв об Украине и призвали созвать международную конференцию.

Предстоятели официальных и неофициальных православных церквей в большинстве своем высказываются более прямолинейно и однозначно, чем лидеры западных христиан. Первый по чести в мировом православии Вселенский патриарх Варфоломей (РПЦ разорвала с ним общение более трех лет назад) назвал происходящее «вопиющим нарушением любых понятий международного права и законности» и передал свою поддержку украинскому народу, борющемуся «за Бога и страну». Варфоломей считает нападение РФ «неспровоцированным» и констатирует факт «жестокого насилия в отношении наших собратьев». Он попросил Бога «просветить руководство Российской Федерации, чтобы оно поняло трагические последствия своих решений и действий, которые могут даже стать спусковым крючком глобального военного конфликта».

В таком же духе высказался румынский патриарх Даниил. Он считает происходящее «войной, начатой Россией против суверенного и независимого государства», и заверяет, что его церковь полностью солидарна с «другими важными институтами Румынии и Европейского союза». Осудил действия РФ грузинский патриарх Илия II, который напомнил о «горьком опыте Грузии» и о «важности территориальной целостности страны». Подобное заявление издал болгарский патриарх Неофит.

Митрополит Киевский Онуфрий. Фото: ИТАР-ТАСС / Максим Никитин

Некоторой неожиданностью стала ярко патриотическая позиция, которую занял глава украинской части Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Киевский Онуфрий. Как мы помним, «гонениями на церковь Московского патриархата» помимо прочего оправдывал войну в своей эпической речи 21 февраля Владимир Путин. Так вот, официальный предстоятель мнимо гонимых,

прямо обращаясь к Путину, честно сказал ему, что тот повторяет «грех Каина, который из зависти убил своего родного брата»,

поскольку русский и украинский народы как православные вышли из одной Днепровской купели крещения. «Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей», — подчеркнул Онуфрий. Вечером 24 февраля, когда российские пропагандисты стали утверждать, будто предстоятель УПЦ МП «пленен» и находится «в заложниках у киевской хунты», которая и написала его заявление, Онуфрий вышел в эфир и записал видеообращение, где повторил свой призыв Путину, добавив пастырские нотки личного обращения «к Владимиру Владимировичу». Характерно, что имевший репутацию духовника Путина российский митрополит Тихон (Шевкунов) пока не проронил ни слова о происходящем в Украине…

Увы, не стала неожиданностью позиция, занятая патриархом Кириллом. Еще 23 февраля, возлагая венок к Могиле неизвестного солдата, он уверял, что мы живем «в мирное время», напоминая вместе с тем военным, что «не бывает войны без жертв». Вечером 24-го, спустя почти сутки после начала активных военных действий, Кирилл наконец подписал заявление, в котором назвал себя предстоятелем паствы «в России, Украине». Избегая каких-либо оценок по существу или обращений к российким властям, патриарх призвал своих подопечных оказывать помощь пострадавшим и молиться. Очевидно, что такая позиция как не добавляет мотивации российским воинам, гибнущим на землях Украины за химерную «денацификацию», так и не делает Кирилла «своїм» для украинской паствы, спасающейся от российских бомб в подвалах киевских храмов, куда ее официально пригласил Онуфрий. Московский предстоятель на сей раз даже не предложил себя в роли посредника, как это сделал далекий от театра военных действий римский понтифик. Очевидно, такой урок приведет к еще большему отдалению украинской православной паствы от Москвы.

Под занавес этого тяжелого дня произошла интересная словесная дуэль двух старообрядческих архиереев — из одной церкви, Русской православной старообрядческой (РПСЦ), — Киевского Никодима и Московского Корнилия, известного своей горячей пропутинской позицией. Никодим призвал Корнилия, используя свой статус в РФ, «незамедлительно обратиться к президенту В. Путину с призывом и решительным требованием немедленно прекратить все боевые действия и решать все исключительно путем переговоров и в духе христианской любви». Киевский старообрядческий архиепископ также просил Московского митрополита, «не отклалывая ни на минуту», издать соответствующее обращение. И Корнилий издал, но в очень странной редакции. Ключевая фраза его текста — «переживаю за сохранение жизни всех тех, кто молится в храмах нашей Церкви на Украине». А каково же его отношение к жертвам среди тех, кто не молится в этих храмах, коих в Украине всего 56?! Корнилий ни слова не написал в адрес Путина, а свою паству призвал: «Не умножайте вражду, относитесь к мыслящим по-иному с евангельской кротостью и любовью». Наверное, с его взглядами и это большой шаг вперед, но едва ли украинская паства РПСЦ, когда окончится война, будет испытывать к своему московскому предстоятелю более теплые чувства, чем паства УПЦ МП к Московскому патриарху…

Александр Солдатов, обозреватель «Новой газеты»

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