 

Мнение: Точный расчет

02.03.2022, 3:10, Разное
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Нужно отметить, что время для военного психоза выбрано если не идеально, то очень продуманно. По разным источникам, от 20 до 30 процентов населения в разных странах страдает психическими расстройствами, вызванными стрессом и террором только что прошедшего ковидного бешенства. Фактически это синдром ПТСР в том или ином виде.

Какой процент населения России и Украины находится в таком состоянии, сказать сложно, но вряд ли сильно меньше. И теперь сразу без перерыва их накрыли военной истерией. Неудивительно, что люди буквально срываются с цепи. Что, в общем-то, особенно заметно в интернете.

Задача власти — увеличить долю психически нездоровых людей, подтянуть ее до значимых величин. Управлять неадекватными людьми в созидательных целях — занятие неблагодарное и непростое. А вот с точки зрения разрушения — самое то. Не стоит забывать, что цель остается прежней — снос и полная дезинтеграция «старой нормальности». И беснующаяся толпа — идеальный инструмент для решения подобных задач.

Источник: Эль Мюрид



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