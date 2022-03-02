 

Российские войска нанесут удары по инфраструктуре информационных атак Украины

02.03.2022, 2:35, Разное
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В Министерстве обороны России заявили, что в скором времени будут нанесены удары по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и 72-му главному центру психологических спецопераций в Киеве для пресечения информационных атак против РФ.

Российское ведомство призвало граждан Украины, которых украинские националисты привлекают к провокациям, а также жителей украинской столицы, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

По данным Минобороны РФ, за последние дни в несколько раз выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения. Россиянам постоянно поступают звонки с угрозами убийством, приходят сообщения о минировании социальных объектов: например, школ, детских садов.

Ведомству известно, что информатаки организует 72-й главный центр информационно-вооруженных сил Украины и силы киберопераций СБУ. Они используют аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве, сообщили в Минобороны России.

Напомним, на прошлой неделе российские войска начали военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. За происходящим следят “Дни.ру”.



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